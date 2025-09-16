تیم هیئت زنجان به عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور دست یافت.

هیئت زنجان، قهرمان دو و میدانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور با حضور ۱۷۷ ورزشکار از تیم‌های باشگاهی و استانی از یکشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و در پایان نیز تیم هیئت زنجان با کسب ۵۲۰ امتیاز در مجموع دو مرحله بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم مقاومت شهرداری تبریز با کسب ۳۶۹ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم مهین نیز با کسب ۳۱۴ امتیاز به عنوان سومی دست یافت.

در مرحله پایانی این رقابت‌ها، محمدصالح کمره از تیم هیئت زنجان در ماده ۱۵۰۰ متر موفق شد با ثبت زمان ۳:۵۱.۵۴ دقیقه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی نوجوانان این ماده را که پیش از این با زمان ۳:۵۲.۹۶ دقیقه در اختیار سید امیر زمان پور (۱۳۹۶/۰۷/۱۵ – تهران) بود جابجا کند. او با ثبت این زمان رکورد باشگاهی ۱۵۰۰ متر جوانان که با رکورد ۳:۵۶.۳۸ دقیقه در اختیار خودش بود هم ارتقا داد.

در ماده ۲۰۰ متر، امیدرضا مرادی از تیم مقاومت شهرداری با ثبت زمان ۲۱.۵۳ ثانیه رکورد باشگاهی این ماده را که با زمان ۲۱.۶۶ ثانیه در اختیار خودش بود شکست.

در ماده ۴۰۰ متر بامانع، محمد یاسین گلمحمدی از تیم مقاومت شهرداری تبریز با ثبت زمان ۵۱.۵۵ ثانیه رکورد باشگاهی این ماده که با زمان ۵۲.۶۹ ثانیه در اختیار خودش بود ارتقا داد.

تیم ۴ در ۴۰۰ متر امدادی مقاومت شهرداری تبریز با ترکیب امیدرضا مرادی، محمد یاسین گلمحمدی، رضا عهدنو، امیرحسین انتظاری با ثبت زمان ۳:۱۶.۷۸ دقیقه رکورد باشگاهی این ماده را ارتقا دادند.

نتایج برترین‌های روز پایانی به شرح زیر است:

۲۰۰ متر:

۱- امیدرضا مرادی – مقاومت شهرداری تبریز – ۲۱.۵۳ ثانیه (رکورد جدید باشگاهی و برابر با رکورد ملی)

۲- مصطفی تبوراک – هیئت زنجان – ۲۱.۶۰ ثانیه

۳- محمد رفیعی – میهن – ۲۲.۱۰ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- محمدصالح کمره – هیئت زنجان – ۳:۵۱.۵۴ دقیقه

۲- ابوالفضل داوودی – هیئت زنجان – ۳:۵۹.۵۴ دقیقه

۳- مبین علیخانی – میهن – ۴:۱۳.۱۱ دقیقه

۵۰۰۰ متر:

۱- امیرمحمد رستمی – مقاومت همدان – ۱۵:۲۳.۸۶ دقیقه

۲- فاضل حسن زاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۶:۲۳.۵۰ دقیقه

۳- مهدی آقایی – هیئت زنجان – ۱۶:۲۶.۷۳ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی:

۱- امیر محمد عرفانی – هیئت زنجان – ۵۰:۰۳.۵۰ دقیقه

۲- طا‌ها بنیادی فرد – میهن – ۵۹:۲۱.۴۰ دقیقه

۳- محمد مهدی ریگائی – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۹:۲۶.۴۰ دقیقه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۱.۵۵ ثانیه (رکورد جدید باشگاهی)

۲- رضا عهد نو – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۳.۴۳ ثانیه

۳- بنیامین طهماسبی – میهن – ۵۱.۱۵ ثانیه

پرش سه گام:

۱- محمد قلاش – آکادمی بوشهر – ۱۴.۸۳ متر

۲- پوریا آریانفر – آکادمی بوشهر – ۱۴.۸۰ متر

۳- ابوالفضل قنبری – میهن – ۱۴.۲۶ متر

پرش ارتفاع:

۱- پارسا شادنیا – آکادمی بوشهر – ۲.۰۳ متر

۲- امیر قنبرزاده – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱.۹۵ متر

۳- علیرضا قلاش – آکادمی بوشهر – ۱.۹۰ متر

پرتاب دیسک:

۱- سینا سرایی – آکادمی بوشهر – ۵۱.۶۶ متر

۲- امیرحسین محمد نیا – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۹.۶۳ متر

۳- عباس محراب پور – آکادمی بوشهر – ۴۵.۸۷ متر

پرتاب چکش:

۱- امیررضا آهنین مرام – مقاومت شهرداری تبریز – ۶۳.۳۳ متر

۲- سهیل آگاهی – میهن – ۶۱.۰۷ متر

۳- علیرضا نبی نژاد – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۵.۶۴ متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- مقاومت شهرداری تبریز (امیدرضا مرادی، یاسین گلمحمدی، رضا عهدنو، امیرحسین انتظاری) – ۳:۱۶.۷۸ دقیقه (رکورد جدید باشگاهی)

۲- هیئت زنجان (محمدرضا محمدی، فرهاد محبی، یوسف ندرلو، حسین ارض رومی) – ۳:۲۹.۳۷ دقیقه

۳- میهن (مبین علیخانی، محمد معمارپور، محمد مهدی حسینی، طا‌ها وقار رضایی) – ۳:۳۷.۶۵ دقیقه

دهگانه:

۱- سعید خوش اقبال – هیئت زنجان – ۵۲۹۷ امتیاز

۲- حسین داوری – هیئت زنجان – ۴۵۷۴ امتیاز

۳- محمد امین بحرینی – هیئت زنجان – ۴۰۰۱ امتیاز