وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر نقش محوری گردشگری در اقتصاد ملی، از تدوین طرحی برای بهرهگیری از ظرفیت اقامتی دولتی و توانمندیهای جامعه کارگری در ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت صنایعدستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشستی میان سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر برگزار شد در این جلسه، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک و ارتقای بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه کارگری در حوزه گردشگری و صنایعدستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر میراثفرهنگی گفت: گردشگری اولویت نخست اقتصادی کشور است و با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی میتوانیم فرصتهای اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری را افزایش دهیم.
صالحیامیری با اشاره به توانمندیهای خانه کارگر در حوزه اقامتی و صنایعدستی گفت: خانه کارگر فضاهای اقامتی مناسبی در اختیار دارد و میتوان از بازنشستگان کارگری برای ایجاد واحدهای بومگردی بهره برد.
وی درباره جذب گردشگران خارجی افزود: هدفگذاری ما رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه است. در همین راستا، حجم گستردهای از طرح های هتلسازی در کشور فعال است و برنامه ما ساخت سالانه ۱۰۰ هتل و ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی است.
دبیرکل خانه کارگر نیز با تأکید بر اهمیت گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی اظهار داشت: فعالیتهای خانه کارگر از سال ۱۳۶۵ آغاز شده و امروز ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری و صنایعدستی داریم. آماده همکاری کامل با وزارت میراثفرهنگی برای تحقق اهداف ملی هستیم.
محورهای این همکاری شامل توسعه سفرهای اقتصادی، استفاده از توانمندیهای بازنشستگان در بومگردی، بهرهمندی کارگران از اقامتگاههای گردشگری، حمایت از پژوهشهای دانشجویی و ایجاد رشته دانشگاهی حقوق گردشگری است.
در پایان این نشست، توافق شد کمیتهای مشترک برای توسعه و تقویت روابط میان وزارتخانه و خانه کارگر تشکیل شود.
استفاده از توان جامعه کارگری در صنایعدستی، مشارکت بازنشستگان گردشگری در راهاندازی بومگردیها، بهرهمندی جامعه کارگری از اقامتگاههای گردشگری در سراسر کشور، توسعه سفرهای ارزانقیمت، حمایت از پایاننامههای دانشجویی در حوزه گردشگری و ایجاد رشته دانشگاهی حقوق گردشگری از محورهای اصلی این جلسه بود.