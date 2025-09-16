پخش زنده
آبادانی ها در جشن عاطفهها دست یاری به سوی دانشآموزان کم تر برخوردار دراز می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سراسر کشور جشن عاطفهها با هدف کمک به ۵۴ هزار دانشآموز زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی در خوزستان برگزار میشود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با بیان اینکه سال گذشته ۵۵ هزار بسته تحصیلی در بین دانشآموزان استان توزیع شد گفت:: امسال نیز بستههای کمک آموزشی و تحصیلی با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار استان اهدا خواهد شد.
جمال شیبه افزود: خیران و نیکوکاران میتوانند کمکهای نقدی خود را با کد دستوری # ۰۶۱۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ پرداخت کنند.