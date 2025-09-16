به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مانور سراسری نظارت بر تولید، توزیع و مصرف آفت‌کش‌ها با هدف ارتقای سلامت محصولات گیاهی، تضمین امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست، به مدت دو روز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.

این رزمایش ملی، که با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و محوریت سازمان حفظ نباتات برگزار می‌شود، بر شناسایی و برخورد با آفت‌کش‌های غیرمجاز، ممنوعه و تاریخ‌گذشته تمرکز دارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: این مانور با همکاری گسترده نهادهای اجرایی و قضایی انجام می‌شود. مراکز تولید، توزیع، اعم از انبارهای آفت‌کش‌ها، کارخانجات تولید، شرکت‌های توزیع، مراکز عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی در سراسر کشور تحت بازرسی قرار می‌گیرند.

مریم جلیلی‌مقدم، افزود : در این بازرسی‌ها، کنترل عرضه سموم پرخطر مانند کلرپیریفوس، قرص برنج، دیازینون، پاراکوات و سایر ترکیبات غیرمجاز یا تاریخ‌گذشته در اولویت است.

او همکاری بین‌بخشی را از عوامل موفقیت این عملیات دانست و گفت : این مأموریت با مشارکت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیریت‌های حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تأکید کرد که استفاده از آفت‌کش‌ها بخشی از مدیریت تلفیقی آفات است، اما استفاده ایمن، مؤثر و مسئولانه از این ترکیبات نیازمند نظارت دقیق و مستمر است.

جلیلی‌مقدم، همچنین از تداوم نظارت‌ها در طول سال خبر داد و گفت: برای سال ۱۴۰۴ برگزاری مانورهای فصلی پیش‌بینی شده، اما نظارت‌های ماهیانه نیز براساس برنامه‌های استانی به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف نهایی این اقدامات، صیانت از حقوق عامه و تأمین سلامت مردم است و این رزمایش ملی، با رویکرد کنترل دقیق زنجیره تأمین و توزیع آفت‌کش‌ها، گامی مهم در جهت توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور ارزیابی می‌شود.