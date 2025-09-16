به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پس از توقف طولانی در ساخت توربین بادی امسال اجرای این طرح صنعتی دوباره در کارخانه ماشین سازی اراک کلید خورد تا کشور از این توانمندی صنعتی داخلی بهره‌مند شود.

مدیر تولید این تجهیزات در ماشین سازی اراک با بیان این که اکنون در حال ساخت ۳۰ توربین بادی برای نصب در شهرستان خواف خراسان جنوبی هستیم، گفت: هر توربین بادی حدود ۱۰۰ متر ارتفاع دارد.

جابری با اشاره به صرفه جویی ارزی ۲۳ میلیون یورویی این طرح، افزود: با وجود تحریم‌های ظالمانه، بیش از ۱۰۰ صنعتگر کشورمان به صورت جهادی در این عرصه گام نهاده‌، نیمی از طرح را اجرا کردند تا نمادی از خودباوری و خودکفایی فناورانه برای نسل جوان باشند.

با اجرای کامل این طرح بخشی از ناترازی در تولید برق بهبود می‌یابد.