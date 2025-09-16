پخش زنده
حجتالاسلام محسنی اژهای، با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با جمعی از خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در فضایی صمیمی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجتالاسلام محسنی اژهای خانواده معظم شهدا را دلسوزترین اشخاص برای پیشرفت و تعالی نظام و کشور دانست و گفت: آنطور که مطلع شدم بیشتر مسئولان و حتی کارکنان بنیاد شهید، از خانوادههای معظم شهدا هستند؛ این یک ویژگی ممتاز است و فرصتی است برای این بنیاد که از همه جهات در بین دستگاههای حکومتی به یک الگو و اسوه تبدیل شود؛ شما به عنوان اعضای خانوادههای معظم شهدا و خادمان مکتب شهادت باید سرلوحه دستگاههای حکومتی دیگر در مردمداری و تکریم ارباب رجوع باشید؛ شما باید در اِتقان و تسریع امور و پیشبرد امورات ارباب رجوع خود، ممتاز و سرآمد باشید؛ این امر خودش به منزله ترویج مکتب والای شهادت است؛ این امر بیانگر آن است که خانوادههای معظم شهدا و خادمان مکتب شهادت، از دلسوزترین و کارآمدترین نیروهای کشور هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل جمعیتی متشکل از خانوادههای معظم شهدا که شاغل در دستگاههای اداری هستند افزود: حقیقتاً جا دارد کلیهی شاغلان در دستگاههای حکومتی و دولتی که عضوی از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران هستند، جمعیتی منسجم را تشکیل دهند و جمعیت مزبور، مُتولی ایجاد تحول در همه دستگاههای حکومتی و دولتی شود؛ تحول از بابِ خدمت بیشتر به مردم؛ تحول از بابِ اجرای مطلوبتر و دقیقتر قوانین و قسعلیهذا...؛ اعتقاد داریم که خانواده معظم شهدا، از دلسوزترین اقشار جامعه نسبت به نظام و کشور هستند و آنها هستند که میتوانند از پیشرانان تحول و تعالی در کشور باشند.
وی بر اجرایی شدن تمامی مفاد تفاهمنامه منعقده میان قوه قضاییه و بنیاد شهید تاکید کرد و گفت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کلیهی مفاد تفاهمنامه منعقده میان قوه قضائیه و بنیاد شهید، اجرایی شود و هر بند و مفادی از این تفاهمنامه را که به مرحله اجرایی نرسیده است به ما گوشزد کنید تا نسبت به عملیاتی شدنش، اقدام کنیم.
حجتالاسلام اژهای بر اجرای بدون تنازل همه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران، تاکید کرد و گفت: تاکید مؤکد ما آن است که همه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران، باید به صورت کامل و جامع و بدون تنازل، اجرایی شوند؛ بنابراین چنانچه قانونی در این زمینه وجود دارد که بر زمین مانده است به ما منتقل کنید تا پیگیریهای مقتضی را برای اجرایی شدنش انجام دهیم.
محسنی اژه ای این را هم گفت که دستگاه قضایی نیز خود را مکلف میداند که بیش از همه دستگاهها ملتزم به قانون باشد؛ در همین راستا ما به اجرای بدون تنازل قوانین در حوزههای مرتبط با شهدا، جانبازان و ایثارگران التزام داریم؛ بر همین اساس، بر اجرای مواد ۸۷ و ۹۱ قانون برنامه ششم که در برنامه هفتم نیز تمدید شده و مختصِ امتیازات ایثارگران است اصرار داریم و در این زمینه برای فراهم آوردن مقدمات اجرای قانون مزبور، تلاشهای مجدانهای را صورت دادهایم و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.