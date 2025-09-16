سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اختلال به وجود آمده در سامانه بر خط مالیات نقل و انتقال املاک، که در روز‌های قبل پیش آمده بود، هم اکنون برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی ها نشان می دهد که در روز‌های اخیر دفاتر اسناد رسمی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک دچار اختلال شده البته این مشکل پیش تر نیز سابقه داشته است. اختلال در سامانه مالیات مکانیزه دارایی، فرآیند دریافت مفاصا حساب مالیاتی نقل و انتقال املاک را با معضل مواجه می‌کند و به پرداخت‌های مضاعف و سردرگمی مودیان منجر می‌شود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در این باره اعلام کرده است که سامانه مذکور به دلیل فنی چند روز قطع بوده که این اختلال تا امروز ادامه داشته، اما در حال حاضر مشکل برطرف شده و مودیان می‌توانند نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام کنند.