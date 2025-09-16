پخش زنده
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور خبر داد و گفت: پیگیر مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان به این وزارتخانه برای اجرای برنامهها و طرحهای بهداشتی و درمانی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی در اجلاس وبیناری (برخط) روسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: برای تامین منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت دو اقدام درحال انجام است، که پیگیری مستمر مصوبه مجلس درباره ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام کارخانجات و شرکت و اختصاص منابع آن به وزارت بهداشت از جمله این اقدامات است.
وی اظهار کرد: به رغم مقاومت برخی دستگاه ها، هیئت دولت بالاخره اختصاص این منابع را تصویب کرد و اکنون در سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری است و در همین زمینه، شنبه هفته آینده با معاون اول رئیس جمهور جلسه داریم.
ظفرقندی ادامه داد: پیگیری برای وصول ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان غیرمستقیم نیز همین هفته به نتیجه رسید، این بدهی نشان دار برای پرداخت در درمان غیرمستقیم خواهد بود و در جلسات سران سه قوه بررسی و مصوب خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به فصل تصویب بودجه در مجلس، تاکید کرد: روسای دانشگاهها درباره نیازهای خودشان با نمایندگان استان مربوطه جلسات لازم را برگزار کنند و پیگیر مسائل و مشکلات سلامت استانهای تحت امرشان باشند.
ظفرقندی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی با موارد و مسایل متعددی مواجه هستند که باید با اولویت بندی به این مسایل رسیدگی شود، کشور شرایط ویژهای دارد و باید حواس همه به تمام مسایل، از جمله شرایط نه جنگ و نه صلح که در آن قرار داریم باشد.
وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تاکید کرد: در کنار این برنامه مهم هیچ کار دیگری نباید تعطیل شود، به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نه فقط به عنوان یک تکلیف قانونی، بلکه به عنوان برنامه اصلاح ساختار بهداشت و درمان کشور نگاه کنید چراکه این برنامه باید جلوی هدر رفت منابع را بگیرد و منجر به رفع بی عدالتی در نظام سلامت کشور شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که پزشکی خانواده باید امکانات و احترام شایسته سلامتی را به دورترین نقاط ببرد، اظهار کرد: از افراد روستایی تا شهری باید از مزایای این برنامه برخوردار شوند. منابع بابد هدفمند صرف این برنامه و سایر برنامهها شود.
ظفرقندی با اعلام این که شروع کار در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از همین امروز در سناریویی تعریف میشود که توجه ویژه به منابع در آن لحاظ شود، خاطرنشان کرد: کار کارشناسی زیادی در معاونتهای بهداشت، درمان و توسعه برای اجرای این برنامه انجام شده است.
وزیر بهداشت گفت: امروز روز مبارکی است، زیرا شبکه فقط محدود به مراقبتهای اولیه نیست، برنامه پزشکی خانواده از ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی شروع میشود و تا سطوح ۲ و ۳ ادامه مییابد.
وی تصریح کرد: ابتدا برای اجرای بهتر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ارزیابی و پایلوت برنامه را از یک بخش از شبکه در استان خود شروع کنید و به تدریج اجرای برنامه را به سایر نقاط استان تان تسری دهید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به روسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد: کشور در حالت نه جنگ و نه صلح قرار دارد و علاوه بر آمادگی لازم باید به مرور دستورالعملهای حالت جنگ و مرور دستورالعملهای بیمارستانهای معین بپردازید. حتی اگر توانستید یکبار این دستورالعملها را به صورت مانور اجرا کنید تا در هنگامه لازم آمادگی داشته باشد. البته تمرکز امروز نظام سلامت اجرای پزشکی خانواده است ولی از مسایل مهم دیگری مانند ذخایر استراتژیک دارو و ملزومات نباید غفلت شود.
وی بار دیگر با تاکید بر این که اولویت اول، دوم و سوم وزارت بهداشت نیروی انسانی است، یادآور شد: اگر نیروی انسانی رضایت نداشته باشد مشکلات بیشتری برای نظام سلامت پدید میآید. بعضی دانشگاهها به فکر پانسیون پرستاری افتادهاند که خبر خوشحال کنندهای است. پانسیون رزیدنت ها، انترنها را هم پیگیری کنید تا راندمان کار با این رسیدگیها نسبت به وضعیت منابع انسانی، ارتقا یابد.
ظفرقندی با اعلام این خبر که در زمینه کارانههای کادر سلامت هم اقدامات خوبی در حال انجام است، گفت: ۸ هزار ورودی دانشگاههای علوم پزشکی امسال به ۱۶ هزار دانشجو رسیده که این دانشجویان امکانات میخواهند لذا با نمایندگان مجلس در فصل بودجه برای ترغیب آنان به کمک به دانشگاهتان رایزنی کنید.
وزیر بهداشت همچنین با بیان این که ما میخواهیم شروع عملیات سطوح ارجاع، نسخه نویسی، نوبت گیری و بازخورد الکترونیک از سطوح بالا به پایین را آغاز کنیم، تصریح کرد: حوزه بهداشت و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک بخش از ماموریت ماست. باید به بخشهای مهم دیگر همچون ارتقای سواد سلامت، مولفههای اجتماعی موثر بر سلامت و خودمراقبتی نیز توجه شود.