آب منطقهای موظف به ساماندهی رودخانهها و ایمن سازی کانالهای آبیاری شهرستان گلپایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان در نشست بررسی مشکلات آب حوزه کشاورزی گلپایگان در جمع نمایندگان و تشکلهای کشاورزی این شهرستان گفت: مهمترین مشکل کشاورزان مسئله آب است که با توجه به اینکه دشت گلپایگان دشت ممنوعه و درشرایط بحرانی است و تولیدکنندگان وصنعتگران این شهرستان به سختی در حال فعالیت هستند لازم است با استفاده از قوانین این مشکلات را مرتفع کنیم.
حسن ساسانی افزود: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مشکلات یک واحد دامداری و یک واحد گلخانه در شهرستان گلپایگان برطرف شد.
وی گفت:همچنین در جلسه با کشاورزان شهرستان گلپایگان مقرر شد ساماندهی رودخانهها و ایمن سازی کانالهای آبیاری این شهرستان با پیگیری آب منطقهای اصفهان با فوریت آغاز شود.