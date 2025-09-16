به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره کل هواشناسی خوزستان درباره خیزش گردوغبار در برخی مناطق استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با توصیف سامانه پیش رو گفت: وزش باد متوسط همراه با تندباد‌های لحظه ای با احتمال برخاستن غبار محلی از ظهر روز چهارشنبه ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ تا اواخر وقت همان روز دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: در این مدت شاهد وزش باد متوسط همراه با تندباد‌های لحظ‌های و احتمال رخداد غبار محلی و موقتی به ویژه در ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در مناطق غربی، جنوب غربی، مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود.

وی گفت: احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصوالت و ماشینآالت کشاورزی، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد.

سبزه زاری توصیه کرد: احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی در نظر گرفته شود.