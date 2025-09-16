پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران را در رقابتهای جهانی کرواسی که پس از ۱۲ سال کسب شد، تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
قهرمانی درخشان تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی، پس از ۱۲ سال انتظار، بار دیگر غرور ملی را در دل ملت بزرگ ایران شعلهور کرد. این ششمین قهرمانی تاریخی کشتی آزاد کشورمان در جهان است؛ افتخاری که نه تنها برگ زرینی در تاریخ ورزش ایران، بلکه نمادی از همبستگی، تلاش جمعی و روحیه پهلوانی فرزندان این سرزمین به شمار میرود.
کشتی، ورزش اول ایران زمین و مظهر غیرت و استواری ایرانیان است. جوانان غیور ما در میدان جهانی، نشان دادند که با همت، اراده و ایمان میتوان در برابر بزرگترین رقیبان ایستاد و پرچم جمهوری اسلامی ایران را با افتخار به اهتزاز درآورد.
این پیروزی ارزشمند را به مردم شریف ایران، قهرمانان عزیز تیم ملی کشتی آزاد، مربیان و کادر فنی پرتلاش و خانواده بزرگ ورزش کشور تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال، تداوم درخشش و پیروزیهای بیشتر برای ورزشکاران و پهلوانان ایران اسلامی در میادین بینالمللی را خواستارم.