پخش زنده والیبال فرانسه و فنلاند و ایتالیا و بلژیک از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان این رشته ورزشی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب دور گروهی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ امروز ۲۵ شهریور از ساعت ۱۳ تیم ملی فرانسه به مصاف تیم ملی فنلاند خواهد رفت و این دیدار به صورت مستقیم در قالب برنامه مثبت ورزش روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در ادامه پوشش رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان امروز سه شنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۳ در چارچوب رقابت‌های دور گروهی، تقابل دو تیم فرانسه و فنلاند را با گزارشگری کیومرث کرده و به صورت زنده در قالب برنامه «مثبت ورزش» پخش می‌کند.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در فیلیپین برگزار می‌شود و این کشور به عنوان دومین کشور قاره کهن موفق به کسب این میزبانی شده است.

پخش زنده والیبال ایتالیا و بلژیک

در ادامه دور دوم از مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، تیم ملی والیبال ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی، امروز ۲۵ شهریور ساعت ۱۷ به مصاف بلژیک خواهد رفت و این تقابل به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

برنامه «مثبت ورزش» در ادامه پوشش مسابقات والیبال قهرمانی جهان امروز سه شنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۷ جدال دو تیم ایتالیا و بلژیک را با گزارشگری مهدی دیوی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

رقابت بین تیم ایتالیا و بلژیک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صعود این گروه سخت داشته باشد.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان با حضور ۳۲ تیم از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فلیپین در حال برگزاری است.