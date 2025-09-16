به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرکار خانم زهره خائفی رییس پایگاه انتقال خون لارستان گفت: با توجه به کاهش ذخایر خونی واحد سیار پایگاه انتقال خون لارستان در مرکز جامع سلامت شبانه روزی شهدای شهر وراوی مستقر شد.

وی افزود: در این اقدام خداپسندانه مردم شهر و روستا‌های بخش وراوی مقدار ۳۷ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

بنابر اعلام مدیرکل انتقال خون فارس، با توجه به کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون و همزمانی آن با افزایش اعمال جراحی و مصرف فرآورده‌های خونی، نیاز فوری به مراجعه مردم برای اهدای خون وجود دارد.