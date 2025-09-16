۷۲ ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی جویبار کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۷۲ ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی جویبار کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در اجرای طرح محل محوری با انجام کار‌های اطلاعاتی عوامل پلیس تخصصی با همکاری دستگاه‌های اداره صمت و کار اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان، در یک مزرعه بیت کوین طرح جمع آوری ماینر‌های غیر مجاز دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ اکبری افزود: در این مزرعه ۷۲ ماینر غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ارزش ریالی این ماینر‌ها بیش از ۴۰ میلیارد ریال می‌باشد.

سرهنگ اکبری خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح در یک ماه گذشته ودر ۴ مرحله، بیش از یکصد ماینر در جویبار کشف و ضبط شده است.