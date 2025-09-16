به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر علمی همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی امروز در نشست خبری گفت: این همایش یازدهم دی، همزمان با سالگرد ارتحال آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با شعار ولایت فقیه، محور اتحاد و پرچمدار مقاومت در قم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصباح یزدی افزود: این همایش با هدف بزرگداشت مقام علمی و خدمات فکری مرحوم علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) و تبیین دستاورد‌های علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود.

وی مهلت ارسال مقالات را تا اول آبان‌ماه اعلام کرد و گفت: فلسفه علوم انسانی اسلامی، اخلاق اسلامی، علوم تربیتی اسلامی، روان‌شناسی اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، علوم سیاسی اسلامی و مدیریت اسلامی ازجمله محور‌های این همایش به شمار می‌روند.

دبیر علمی این همایش گفت: علاقه‌مندان برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به نشانی https://hamayesh.iki.ac.ir مراجعه کنند.