به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان مصطفی خمینی، تخلیه و دپو شده که قرار است به بازار تهران منتقل و توزیع شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: ماموران این پلیس با هماهنگی از سوی مرجع قضایی محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که مشخص شد برنج‌های مذکور فاقد مجوز‌های قانونی و اسناد گمرکی معتبر هستند و به همین دلیل دستور ضبط این اموال صادر شد.

وی تصریح کرد: کالا‌ها شامل ۱۳۳ هزار و ۲۲۰ کیلوگرم کیلوگرم برنج بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۷۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می‌گردد.