به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد، از کتاب «دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره مسئله فلسطین و همهپرسی عمومی در این سرزمین اشغالشده» رونمایی شد.این اثر که گزیدهای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره آرمان فلسطین است، در مراسمی با حضور شخصیتهای دینی، استادان و دانشجویان عراقی معرفی شد.