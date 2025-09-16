کشف ۳۰۰ کیلوگرم زغال چوب فاقد مجوز در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ۳۰۰ کیلوگرم زغال چوب فاقد مجوز در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در محورهای روستایی به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ شاپور گراوند افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۵ کیسه زغال قاچاق به وزن ۳۰۰ کیلوگرم کشف شد.
فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به اینکه دراینرابطه یک نفر دستگیرشده است، گفت: زغالهای کشف شده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.