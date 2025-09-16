رسیدگی به درخواست های حقوقی و قضایی ۲۴ هزار البرزی
در شش ماهه نخست امسال در دیدارهای مردمی دستگاه قضا به مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی ۲۴ هزار و ۷۱۲ نفر از مراجعان استان البرز رسیدگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدارهای مردمی این هفته به درخواستهای حقوقی و قضایی ۹۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کردند و رئیس کل دادگستری استان البرز از دیدارهای انجام شده، به بررسی و حل مشکلات ۲۳ مراجعه کننده پرداخت.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی امروز با تاکید بر اینکه دیدار و شنیدن مشکلات مراجعان یک تکلیف موکد از جانب رئیس قوه قضائیه در دیدارها و بیانات مختلف است تصریح کرد: دیدارهای بدون واسطه مدیران قضایی استان روزهای سه شنبه هر هفته در محل دفتر آن ها با هدف حل مشکلات مراجعان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال به مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی ۲۴۷۱۲ نفر از مراجعان رسیدگی شده است اضافه کرد: این دیدارها در قالب ملاقاتهای عمومی مراجعان و همچنین برنامه حضور در مساجد بوده است که امیدواریم طبق برنامه تدوین شده در نیمه دوم امسال تبلور و نمود بیشتری داشته باشد و برنامه تدوینی با چشم انداز ترسیمی محقق شود.
دو کلمه و ضرر چند میلیاردی
یکی از مراجعان دیدار مردمی امروز رئیس کل دادگستری استان البرز، سازندهای بود که در یک قرارداد پیش فروش آپارتمان، متعهد به تکمیل و تحویل یک واحد ۳۰۰ متری میشود و بدین منظور یک واحد به همراه پیلوت را به متراژ قرارداد تحویل میدهد، اما خریدار، دعوایی در محاکم استان طرح میکند و سازنده محکوم میشود؛ سازنده بر این اساس و با این ادعا که این محکومیت، موجبات میلیاردها تومان ضرر و طرح دعاوی دیگری علیه وی خواهد شد از عالیترین مقام قضایی استان درخواست ورود و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داشت.
فاضلی هریکندی با اخذ توضیحاتی در خصوص جزئیات ساخت و ساز انجام شده، رویت قرارداد پیش فروش و رای دادگاه، با بیان اینکه رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بلااشکال بوده و منطبق با قانون است متذکر شد: در قرارداد پیش فروش، صرفا اشاره شده است که موضوع قرارداد واحدی به متراژ ۳۰۰متر است این درحالی است که فروشنده این متراژ را در تصور خود به همراه ۵۰ متر مساحت پیلوت در نظر گرفته است، اما خریدار آن را به عنوان متراژ فروخته شده قبول ندارد و از آنجایی که پیلوت مطابق مقررات و عرف جزو متراژ آپارتمان محسوب نمیگردد بنابراین دعوای طرح شده توسط خریدار و رای دادگاه در خصوص تحویل واحد با متراژ ۳۰۰ مترمربع و بدون پیلوت صحیح است.
وی با یادآوری اینکه قید تنها دو کلمه «شامل پیلوت» در قرارداد پیش فروش میتوانست از این ضرر چند میلیاردی و ابهام ایجاد شده پیشگیری کند اضافه کرد: توصیه میشود در تهیه و تنظیم قراردادها حتما از نظرات مشاوران حقوقی خبره استفاده شود که تحصیلات و تجربه مرتبط دارند.