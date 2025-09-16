پخش زنده
امروز: -
مرحله نهایی رقابتهای بدمینتون نونهالان پسر کشور در بخش تیمی با قهرمانی تیم خراسان رضوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز مسابقات بدمینتون نونهالان پسر کشور به میزبانی مشهد، دیدار نهایی بین تیمهای خراسان رضوی و قم برگزار شد که در پایان، تیم میزبان با برتری نزدیک ۳ بر ۲ مقابل حریف قدرتمند خود به مقام قهرمانی رسید.
در این رقابتها، تیمهای توابع تهران و مرکزی نیز به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.
همچنین فینالهای بخش یک نفره و دونفره در ردههای سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۱ سال، امروز سهشنبه ۲۵ شهریور برگزار می شود و با پایان این دیدارها، رقابتهای قهرمانی کشور نونهالان پسر خاتمه می یابد.