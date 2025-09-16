پخش زنده
شبکه نمایش در چهارشنبه شبهای وحشت با برنامه هایی از جمله «مکانی آرام: روز اول» ، مستند «میراث کهن»و روایتی تلویزیونی از آثار تاریخی استان اصفهان میزبان مخاطبان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش در ادامه چهارشنبهشبهای وحشت، چهارشنبه ۲۶ شهریور فیلم سینمایی پرهیجان «مکانی آرام: روز اول» محصول ۲۰۲۴ را روی آنتن میبرد؛ اثری پرتنش از آغاز روزی که سکوت، تنها راه بقاست.
«مکانی آرام: روز اول» به کارگردانی مایکل سارنوسکی چهارشنبه شب ساعت ۲۳ روانه آنتن مشبکه نمایش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: با حمله موجودات بیگانهای که قدرت شنوایی بسیار حساسی دارند، زن جوانی در نیویورک سیتی گرفتار میشود؛ درحالیکه جهان اطرافش از ترس نابودی به سکوت مطلق کشیده میشود.
هنرمندانی همچون لوپیتا نیونگو، جوزف کوئین، الکس وولف، جایمن هانسو، دنی اوهر، کین آیدن، جنیفر وودوارد، جاناتان اسپارو، ایلیا اونگواری، الکساندر جان، زای دومو آرتیست، مارک خان و ... در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «مکانی آرام: روز اول» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
مستند «میراث کهن»
مجموعه مستند «میراث کهن» با هدف معرفی جاذبههای تاریخی و فرهنگی شهرهای مختلف استان اصفهان، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق سیما پخش میشود.
شبکه افق با پخش مجموعه مستند «میراث کهن»، مخاطبان خود را به سفری تصویری در دل تاریخ و فرهنگ ایران میبرد. این مستند به معرفی جاذبهها، بناهای تاریخی و آثار ارزشمند شهرهای مختلف استان اصفهان میپردازد؛ استانی که بخش بزرگی از میراث تمدن ایرانی-اسلامی را در خود جای داده است.
«میراث کهن» با نگاهی مستند و روایتمحور، به بررسی پیشینه فرهنگی و معماری ابنیه تاریخی این منطقه میپردازد و تلاشی است در راستای آشنایی هرچه بیشتر مردم با داشتههای فرهنگی کشور ، این مجموعه هر روز رأس ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق سیما روی آنتن میرود.
برنامه «تهران ۲۰»
برنامه «تهران ۲۰» امشب مطالبات پایتخت نشینان از وضعیت بازار میوه و تره بار، برنج و اقلام کالاهای اساسی را بررسی میکند.
برنامه «تهران ۲۰» میزبان مهدی بختیاری زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران است تا در خصوص آخرین وضعیت نرخ برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمزو اقلام کالاهای اساسی گفتوگو کنند.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰ تقدیم نگاه مخاطبان میشود.