پخش زنده
امروز: -
جوجهریزی با هدف تامین ذخایر راهبردی گوشت مرغ در شش ماهه دوم سال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در چهل و دومین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی از برنامهریزی برای افزایش جوجهریزی با هدف تامین ذخایر راهبردی گوشت مرغ در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و گفت: طرحی در این راستا آماده و پیشنهاد شده است که در صورت تایید وزارت جهاد کشاورزی و اجرای آن، میزان جوجهریزی افزایش خواهد یافت.
ابراهیم حسننژاد همچنین افزود: جوجهریزی برای تامین نیاز مردم به گوشت مرغ، بر اساس برنامهریزی در استانها در حال اجراست و تولید تخممرغ نیز بر اساس برنامه در کشور صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: وزارتخانه در حال پیگیری تامین نهادهها است و تولیدکنندگان میتوانند با اطمینان کامل به جوجهریزی خود ادامه دهند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به توزیع نهاده جو اشاره کرد و افزود: دیروز مقداری نهاده جو از محل ذخایر راهبردی به واحدهای پرورشی در استانها از طریق سازمانهای جهاد کشاورزی اختصاص داده شده است.
ابراهیم حسننژاد افزود: امروز نیز پس از ارزیابی جدید ذخایر ا راهبردی ، مقدار دیگری جو از همین محل، میان استانها و عشایر توزیع می کنیم.