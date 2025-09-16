به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،تیم رباتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان در نخستین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه کشور که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، موفق به کسب مقام سوم در بخش خودروهای خودران شد.

تیم رباتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور دو دانشجوی نخبه، محمدرضا ودیعتی‌زاده (دانشجوی مهندسی برق) و محمدمهدی ودیعتی‌زاده (دانشجوی مهندسی مکاترونیک)، در بخش خودروهای خودران به رقابت پرداختند .

نخستین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه کشور با حضور بیش از ۶۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور در سه رشته «نوآوری در ورزش»، «دیجیتال و فیجیتال» و «رباتیک» ۲۲ تا ۲۴ شهریور برگزار شد.

این رقابت‌ها به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدف تلفیق فناوری‌های نوین با فعالیت‌های ورزشی و علمی طراحی شده بود.