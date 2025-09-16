به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این محموله که از فرودگاه لاهور پاکستان به مقصد العریش مصر پرواز کرد، شامل ۱۰۰ تن اقلام غذایی و دارویی است.

به گفته منابع رسمی این محموله به‌گونه‌ای تدارک دیده شده است که نیاز‌های ۵ هزار خانواده آواره فلسطینی به‌ویژه کودکان را برای مدت یک ماه تأمین کند.

ارسال محموله جدید کمک‌های بشردوستانه پاکستان برای غزه

اقلام ارسال‌شده شامل بسته‌های موادغذایی، روغن خوراکی، آرد، برنج، مربا و دیگر مایحتاج اساسی است.

با احتساب این ارسال، تاکنون ۲۱۲۷ تن کمک‌های انسان‌دوستانه از سوی پاکستان به غزه ارسال شده است.

دولت پاکستان تأکید کرده است که این روند حمایتی تا پایان بحران انسانی در غزه ادامه خواهد داشت.