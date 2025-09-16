به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان از وزش باد به نسبت شدید، شدت وزش باد، تندباد لحظه‌‎ای و خیزش گردوخاک در نواحی غربی و مناطق شمالی استان خبر داد.

مینا معتمدی درباره پیش‌بینی وضعیت جوی هوای استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته جاری آسمان استان صاف تا کمی ابری در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره احتمال گردوخاک و گاهی وزش باد در نیمه شرقی استان افزود: براساس موقعیت جوی حاکم بر استان اصفهان در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید از بعدازظهر روز جمعه هفته جاری، شدت وزش باد در نواحی غربی مناطق شمالی استان افزایش یافته و تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک مورد انتظار می‌رود.

کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: میانگین دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.