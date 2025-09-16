شورای حقوق بشر، حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده کویت در شورای حقوق بشر گفت: حمله اسرائیل به قطر را در حالی که این کشور نقش انسانی و میانجی برای آتش‌بس در غزه ایفا می‌کند، محکوم می‌کنیم.

نماینده پاکستان گفت: حمله اسرائیل به قطر نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید از میانجی‌گری قطر برای پایان دادن به جنگ در غزه حمایت شود.

نماینده الجزایر که به نمایندگی از گروه کشور‌های عربی در شورای حقوق بشر سخنرانی می‌کرد، حمله اسرائیل به قطر را نقض قوانین بین‌المللی دانست و گفت: جامعه جهانی باید برای توقف این نقض‌ها اقدام کند.

نماینده اتحادیه اروپا هم گفت: حمله اسرائیل به قطر را محکوم می‌کنیم؛ قطر شریک راهبردی اتحادیه اروپا است.

نماینده آفریقای جنوبی در شورای حقوق بشر نیز حمله اسرائیل به کشور قطر را محکوم کرد و گفت: اسرائیل باید به اجرای قوانین بین‌المللی ملزم شود.

نماینده اندونزی در شورای حقوق بشر نیز حمله اسرائیل به قطر را شرم‌آور و نقض قوانین بین‌المللی دانست.

نماینده اندونزی گفت: صلح در خاورمیانه فقط از طریق راه‌حل دو کشوری محقق خواهد شد.

نماینده چین نیز ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر آن را ناقض قوانین بین المللی دانست و گفت: قطر تلاش‌های صلح‌آمیز انجام می‌دهد که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد.