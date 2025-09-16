پخش زنده
فرماندار ویژه خوی بر تقویت تعامل بانکی برای توسعه سرمایهگذاری و حمایت از اقشار کمدرآمد در خوی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دیدار خلیل ایمانیبخشایش مدیر امور شعب بانک مسکن استان با غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، بر ضرورت گسترش تعاملات بانکی در مسیر حمایت از طرحهای توسعهای و اقشار کمدرآمد شهرستان تأکید شد.
غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی در این دیدار با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه سرمایهگذاری و مسکن گفت: بانکها نقش محوری در پشتیبانی از طرحهای توسعهای و تسهیل سرمایهگذاری برعهده دارند و تعامل سازنده با نظام بانکی میتواند بستر مناسبی برای رونق اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر فراهم کند.
وی با قدردانی از همراهی بانک مسکن در اجرای طرحهای ملی افزود: این بانک در اعطای تسهیلات به اقشار کمدرآمد بهویژه در قالب نهضت ملی مسکن عملکرد قابل تقدیری داشته و در زلزله اخیر خوی و قطور نیز با ایفای کامل وظایف محوله، یاریگر مردم منطقه بود که شایسته تقدیر است.
خلیل ایمانیبخشایش، مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد حمایتی بانک از پروژههای ملی گفت: تاکنون بیش از ۱۸ درصد تسهیلات اعطایی این بانک در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه شده و در همین راستا قراردادهایی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال به امضا رسیده است که روند پرداخت آنها ادامه دارد.
وی همچنین به اقدامات این بانک در حمایت از زلزلهزدگان خوی اشاره کرد و افزود: در جریان زلزله اخیر، بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بهطور کامل تخصیص یافته و علاوه بر آن، کارکنان بانک مسکن کمکهای نقدی، مصالح ساختمانی و بستههای معیشتی در اختیار آسیبدیدگان قرار دادند.
ایمانیبخشایش ضمن قدردانی از پیگیریهای جهادی فرماندار ویژه خوی، آمادگی کامل بانک مسکن برای تداوم همکاری با مجموعه مدیریت شهرستان در مسیر توسعه سرمایهگذاری و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن را اعلام کرد