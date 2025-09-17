به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدرضا جولایی در نشست بررسی طرح‌های راهبردی این مجتمع، سیستم‌های برق‌رسانی پالایشگاه‌ها را یکی از اولویت‌های حیاتی تولید پایدار گاز دانست و خواستار پایش دقیق و مستمر وضعیت آنها شد.

وی با اشاره به نقش پارس جنوبی در تأمین بخش عمده گاز، برق و بنزین کشور افزود: با تکیه بر توان متخصصان و کارکنان باتجربه، باید مسئولیت تأمین انرژی کشور را همچون سال‌های گذشته با موفقیت انجام دهیم.

جولایی آمادگی کامل واحد‌های پالایشگاهی پیش از آغاز فصل سرما را ضروری دانست و از لزوم بازدید‌های جامع و مستمر از تجهیزات حیاتی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تولید گاز خبر داد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز درباره پروژه کاهش مشعل‌سوزی در ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی گفت: این طرح با روند مناسبی در حال اجراست، اما برای تحقق کامل اهداف نیازمند رفع مشکلات پیمانکاران و تسریع در عملیات هستیم.

او تولید روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی را عامل مهمی در رفاه مردم و ارتقای جایگاه ملی دانست و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات فنی توربین‌ها برای جلوگیری از اختلال در فصل سرما شد.