اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل در ارزیابی عملکرد استانی رتبه نخست را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آران و بیدگل گفت: این اداره از مجموع ۱۰۰ امتیاز ارزیابی کلی، با نمره ۷۷.۹۹، موفق به کسب این رتبه شده که در مقایسه با ۲۴ شهرستان دیگر استان ، بالاترین امتیاز محسوب میشود.
روحاله قربانی ادامه داد: مواردی شامل تعداد کتب چاپ شده و میزان شمارگان آنها، تعداد نمایشها و برنامههای فرهنگی هنری برگزار شده ،آمار تماشاگران، تعداد آموزشگاهها و مؤسسه های فرهنگی و هنری فعال در شهرستان، فیلمهای تولید شده و همچنین فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این ارزیابی مورد سنجش قرار گرفتهاند.
وی همچنین به بخشی از فعالیتهای اثرگذار این اداره در این ارزیابی اشاره کرد و گفت: راهبری برنامههای متنوع فرهنگی در حوزههای مختلف فرهنگی هنری، برگزاری ۱۲ جلسه منظم و اثربخش شورای فرهنگ عمومی، درج ۵۲۲ خبر در سایت اداره کل ارشاد استان ( اداره دوم ۲۲۵ خبر) و تعداد بازرسی در شهرستان در کسب این رتبه تأثیرگذار بودهاند.