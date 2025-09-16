پخش زنده
امروز: -
۱۹ اثر راهیافته به بخش داستانی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، (باکس ترش و ملس) به کارگردانی هانیه فراهانی و تهیهکنندگی بهراد رضازاده، (به رنگ انار) به کارگردانی و تهیهکنندگی علی کیانی (یتورا» به کارگردانی محمد فرج صالحی و تهیهکنندگی محمد مهدی اباذری، (ته باری) به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین پورخلیلی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، (تولد) به کارگردانی ژاله نیلوفری و تهیهکنندگی مصطفی گلکار و (حنابندون) به کارگردانی عرفانه سادات کریمی و تهیهکنندگی روزبه بمانی محصول انجمن سینمای جوانان از جمله آثار راه یافته به این دوره است.
از دیگر آثار راه یافته به بخش مسابقه داستانی نیز میتوان به (حوریه) به کارگردانی محمود شریفی اصل و تهیهکنندگی مشترک علی اصغر سلطانی نژاد و محمود شریفی اصل، محصول انجمن سینمای جوانان قم، (خارِپشت) به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدعلی حسینی، محصول انجمن سینمای جوانان، (خانهام اینجاست) به کارگردانی علیرضا آقامحمدی و تهیهکنندگی امین قطبی فر، (دندان بیعقل) به کارگردانی مهری قربانی و تهیهکنندگی علیمردان داودی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نجف آباد، (دوچرخه آبی) به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیهکنندگی سعید نجاتی و (دفتر شصت برگ) به کارگردانی و تهیهکنندگی پیام میرتبریزیان اشاره کرد.
(دینگو) به کارگردانی محسن عباسی و تهیه کنندگی محمدعلی غلامی، محصول مرکز فیلم جوان سوره، (روا) به کارگردانی زهرا منصوری و تهیه کنندگی محمدمهدی فقی سیفیزاد، (فرشته و شکاربان) به کارگردانی نوید صولتی و تهیه کنندگی مهاجر توحیدپرست، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، (گربه سیاه) به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید عزیزی، محصول مشترک دفتر اردبیل انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل، (مانع) به کارگردانی افشین ملکی و تهیه کنندگی نیشتمان صالحی، (مشق هر روز) به کارگردانی امیر روئینی و تهیه کنندگی سجاد انتظاری مهدی، محصول باشگاه فیلم رویش و (هیچکس خانه نیست) به کارگردانی و تهیه کنندگی میثم شمسی از دیگر آثار برگزیده این دوره از جشنواره است.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.