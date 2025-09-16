رحمان عموزاد برای کسب نشان طلای جهان و انتقام فینال المپیک پاریس، امشب به مصاف حریف ژاپنی می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رحمان عموزاد خلیلی دلاوری از خطه قهرمان پرور مازندران - شهرستان بهشهر برای کسب نشان طلای جهان و انتقام فینال المپیک پاریس، امشب به مصاف حریف ژاپنی می‌رود.

عموزاد در دیدار پایانی وزن ۶۵ کیلو المپیک ۲۰۲۴ پاریس به مصاف کوتارو کیوکا از ژاپن رفت که در یک دیدار نفس‌گیر با نتیجه ۱۰ بر ۳ مغلوب حریف ژاپنی خود شد و به نشان نقره المپیک رسید.

رحمان بی رحم امشب برای انتقام فینال المپیک پاریس به مصاف این حریف ژاپنی می‌رود.

مسابقات ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان دیشب در شهر زاگرب کرواسی پیگیری شد و رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا به دیدار فینال راه یافتند.

نتایج دو نماینده کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ از سد احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا می‌رود.

مسابقات رده بندی و فینال این دو وزن از ساعت ۱۸ عصر امروز سه شنبه در زاگرب آغاز می‌شود.

۷ کشتی گیر مازندرانی در این رقابت‌ها حضور دارند که تا کنون امیرحسین زارع به نشان طلا، کامران قاسم پور، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور به نشان برنز دست یافتند.

بازگشت اعضای تیم ملی کشتی آزاد، عصر پنج شنبه به کشور

اعضای تیم ملی کشتی آزاد که یک روز مانده به پایان مسابقات جهانی به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافتند و پس از ۱۲ سال، ششمین قهرمانی تاریخ ایران را در این مسابقات به ارمغان آوردند، عصر روز پنج شنبه ۲۷ شهریورماه به کشور باز می‌گردند.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان ساعت ۱۸:۲۵ روز پنج شنبه ۲۷ شهریورماه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور باز می‌گردند.