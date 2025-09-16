به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهارمین نشست کانون ادبی نوجوانان شهر تهران با حضور جمعی از شاعران برتر نوجوان برگزار شد. در این مراسم، از استعداد‌های برجسته ادبی نوجوان تجلیل به عمل آمد و فضای صمیمانه‌ای برای تبادل نظر و تجربه‌های ادبی فراهم شد. شاعران برگزیده در این نشست، سروده‌های خود را با موضوع میهن عزیز ایران و فرهنگ غنی، برای حاضران خواندند و لحظات پرشوری را رقم زدند. این برنامه فرصتی ارزشمند برای تقویت انگیزه و تشویق نوجوانان به ادامه مسیر هنر و ادبیات است.