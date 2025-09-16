امضاء تفاهمنامه همکاری بین شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه ISC
تفاهمنامه همکاری بین شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه ISC امضاء شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جلسه ویژه مشترک شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و مؤسسه ISC با حضور رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و رئیس مؤسسه ISC در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه، تفاهمنامه همکاری بین شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه ISC به امضا رسید.
رئیس مؤسسه ISC، پیشنهاد تأسیس مرکز ملی علوم انسانی دیجیتال در مؤسسه ISC را مطرح کرد. هدف از تأسیس آن، توسعه و نوآوری در پژوهشهای علوم انسانی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال، ایجاد زیرساختهای پژوهشی، آموزش و توانمندسازی پژوهشگران و دانشجویان، و ارائه خدمات علمی و دادهای به نهادهای دولتی، پژوهشی و آموزشی است.
در این جلسه، راهکارهای اجرایی برای توسعه علوم انسانی دیجیتال و همچنین ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان یک زبان علمی پیشرو در جهان نیز ارائه شد. راهکارهایی از قبیل: ایجاد یک مدل هوش مصنوعی به زبان فارسی، ایجاد نرمافزار CAT (ترجمه به کمک رایانه) مختص زبان فارسی، ایجاد ابزار تبدیل صدا و تصویر به متن، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل متون قرآنی، ادبی، فلسفی و ...، ایجاد آرشیو دیجیتال متون کلاسیک اسلامی و همچنین نقشهبرداری تاریخی علم در اسلام.
در این جلسه همچنین تفاهمنامه همکاری با هدف همکاری مؤثر با شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای طرح آمایش آموزش عالی در حوزه «علوم انسانی» شامل رتبهبندی دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسات و مراکز فعال آموزشی و پژوهشی مرتبط و همچنین اعتباربخشی رشتههای این حوزه و انتشار نتایج حاصله در درگاه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به امضا طرفین رسید.