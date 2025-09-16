پخش زنده
پخش زنده فوتبال سپاهان و الحسین در برنامه «شبهای فوتبالی» ، پویانمایی «بافنده بهار» و مستند «گنجینه هنر» از قاب شبکه های سیما پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال سپاهان ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، سهشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در اردن در ورزشگاه بین المللی امان به مصاف الحسین میرود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه زنده «شبهای فوتبالی» در چارچوب رقابتهای هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو، تقابل دو تیم الحسین اردن و سپاهان ایران را از ساعت ۲۱:۴۵ امشب با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میکند.
سپاهان امیدوار است که در این بازی اولین برد فصل خود را در اردن مقابل الحسین کسب کند و با روحیهای بهتر فصل را ادامه دهد.
پویانمایی «بافنده بهار» آماده نمایش
«بافنده بهار» به عنوان تازهترین محصول مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شد.
فصل اول سریال انیمیشن «بافنده بهار»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی امیر حقدوست و آرش سفیدروز و تهیهکنندگی امیر حقدوست پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید در ۱۳ قسمت آماده نمایش شد.
این سریال که با تکنیک کات اوت تولید شده است، قصه خواهر و برادریست که دوست دارند بهار زودتر از راه برسد و پدر و مادر به یاد گذشته شروع به بافتن فرش کنند. هر شب در پای دار قالی قصهای از فرش و افسانههای دنیای رنگ و نقش نقل میشود و بچهها هم میشوند قهرمان داستانها...
«بافنده بهار» جزو طرحهایی بود در چهارمین دوره رویداد پرتاب انیمیشن «رویازی» شرکت کرد و مرکز انیمیشن سوره برای ساخت یک سریال انیمیشن روی آن سرمایهگذاری کرد.
مرکز انیمیشن سوره بیش از ۱۰ عنوان سریال جدید در دست تولید و در آستانه پخش دارد که به ترتیب در نیمه دوم سال عرضه میشوند.
مستند «گنجینه هنر»
مستند پرتره «گنجینه هنر» با محوریت زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان، چهره جهانی هنر مینیاتور، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود.
شبکه مستند در قالب مجموعه مستند «گنجینه هنر» به سراغ یکی از برجستهترین چهرههای هنر ایران رفته است.
این قسمت از برنامه به معرفی زندگی هنری و آثار استاد محمود فرشچیان، از نامآورترین هنرمندان عرصه نگارگری و مینیاتور ایران اختصاص دارد؛ هنرمندی که آثارش شهرت جهانی یافته و در موزهها و مجموعههای معتبر بینالمللی نگهداری میشود.
مستند «گنجینه هنر» با نگاهی دقیق و هنرمندانه، جنبههای مختلف فعالیتهای استاد فرشچیان را به تصویر میکشد و مخاطب را با ویژگیهای سبک هنری او آشنا میسازد.
این مستند سهشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود و تکرار آن روز بعد ساعت ۹ صبح روی آنتن خواهد رفت.