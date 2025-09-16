پخش زنده
مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، از افزایش چشمگیر ظرفیت تولید انواع کفش در کشور خبر داد و اعلام کرد: این ظرفیت به ۴۰۰ میلیون جفت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن ترحمی افزود: صنعت کفش از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه صادرات برخوردار است، به طوری که تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات در این حوزه محقق شده است و تداوم این روند روبهرشد، مستلزم چابکی بیشتر در تأمین مواد اولیه و تخصیص به موقع ارز در کمیتههای ارزی است.
ترحمی افزود: در مقایسه با سال ۱۴۰۲، این صنعت با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده که منجر به افزایش ظرفیت تولید انواع پاپوش و کفش به ۴۰۰ میلیون جفت شده است.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، صنعت کفش با گسترهی وسیعی از صنایع وابسته، از دامداری و دباغی تا طراحی و دوخت، نقش حیاتی در اشتغالزایی کشور ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضریب بالای اشتغالزایی این صنعت، افزود: با توجه به سرمایهگذاری پایین مورد نیاز این صنعت نسبت به سایر حوزهها، امکان توسعه و سرمایهگذاری بیشتر در آن فراهم است و نوآوری میتواند موتور محرک اصلی رشد و پیشرفت این صنعت باشد.
ترحمی محدودیتهای بانکی در ارائه تسهیلات و شرایط تورمی را از مهمترین چالشهای پیشروی صنعت کفش برشمرد و ابراز امیدواری کرد که گشایشهایی در مسیر تولید و تجارت این صنعت در کشور حاصل شود.
وی همچنین با اشاره به رونق نسبی بازار کفش در آستانه بازگشایی مدارس، افزود: بهدلیل مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید خانوار، این بازار همچنان چشمانتظار بهبود اوضاع کلی اقتصادی است.
مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک بر لزوم حمایت همهجانبه از صنعت کفش تأکید کرد تا واحدهای خرد بتوانند به مجموعههای بزرگتر متصل شوند و در زمینه نشان سازی، بازاریابی و فروش نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.