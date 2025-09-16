پخش زنده
تعداد عضویت در کتابخانههای سراسر کشور به حدود دو و نیم میلیون رسیده و برنامهریزی شده است تا تعداد کتابخانههای سیار به ۱۰۰ دستگاه تا پایان سال افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در حاشیه بازدید خود از کتابخانههای عمومی شهرستان مهاباد اعلام کرد که در سراسر کشور حدود ۲ و نیم میلیون عضو فعال در کتابخانهها وجود دارد.
نظربلند افزود: در استان آذربایجان غربی، هم از نظر سرانه فضای کتابخانهای و هم تعداد عضویت، این استان نسبت به میانگین کشوری کمی پایینتر است که امیدواریم با تلاش همهجانبه این آمار بهبود یابد.
وی همچنین به اهمیت کتابخانههای سیار اشاره کرد و گفت: کتابخانههای سیار نقش مهمی در تحقق عدالت فرهنگی دارند و خدمات کتابخانهای را به مناطقی که فاقد زیرساختهای لازم هستند، ارائه میدهند. در استان آذربایجان غربی در حال حاضر یک دستگاه خودروی کتابخانه سیار فعال است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ادامه اظهار داشت: در سطح کشور تا کنون ۶۶ دستگاه کتابخانه سیار فعال بوده و برنامهریزی شده است که این تعداد تا پایان سال به ۱۰۰ دستگاه افزایش یابد.