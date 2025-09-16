پخش زنده
در پایان رقابتهای سامبو قهرمانی استان، نفرات برتر در دو رده نونهالان و جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابتهای سامبو قهرمانی استان، با معرفی برترینها در دو رده نونهالان و جوانان و بزرگسالان پایان یافت.
در رده نونهالان، علیرضا اولاد، علی علیرضالو، ابوالفضل داوده، علیاصغر پیری، بنیامین افشانی، امیرعباس زارعی، امیرعباس عبداللو، ساسان رازنهان و امیرمحمد جاویدان بهعنوان برترینهای این رده انتخاب شدند.
در رده جوانان و بزرگسالان نیز محمد بهرامی، محمدجواد باقری، امیرمحمد سجادی، امیرحسین ساعدی، محمدجواد احمدی، طاها محرمی و محمدعلی جاویدان توانستند عناوین برتر را کسب کنند.