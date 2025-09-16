پخش زنده
قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز سهشنبه سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، و هیئت همراه او را با حضور سفیر روسیه در بغداد استقبال کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد؛ در این دیدار، دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه، همکاری امنیتی، تبادل فناوری و آموزش در زمینه امنیت مرزها، امنیت سایبری و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تأکید کردند. همچنین تحولات منطقه و تلاشها برای پایان دادن به درگیریها در نوار غزه بررسی شد.
این دیدار در آستانه نشست عربی مسکو و دیدار احتمالی رئیس مجلس وزرا عراق با رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، انجام شد.