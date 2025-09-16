وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین مسکن هنرمندان تهرانی متقاضی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر جدید هشتگرد (مهستان) انجام می‌شود تا حضور هنرمندان به هویت‌بخشی این شهر‌ها کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسما، وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن سینماگران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: به دلیل محدودیت ظرفیت در تهران، هنرمندان متقاضی مسکن در شهرهای جدید مانند هشتگرد سکونت خواهند یافت.

وی تاکید کرد که هدف از این طرح، نه تنها تامین مسکن بلکه ایجاد محیطی زیست‌پذیر با خدمات پشتیبان سکونت است.

این تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده و نشان‌دهنده همکاری بین دستگاه‌ها برای تحقق وعده‌های دولت است.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که حضور هنرمندان در شهرهای جدید باعث ایجاد هویت و پویایی بیشتر این مناطق شود. تامین زمین با قابلیت زیست‌پذیری و ارائه خدمات همراه از اولویت‌های اصلی این طرح اعلام شده است.

این اقدام در راستای توسعه متوازن شهری و حمایت از هنرمندان کشور صورت می‌گیرد.