ساختمان هتل تکنولوژی با زیربنای ۲هزار متر مربع، به‌عنوان یکی از فضا‌های شاخص کارخانه، محل استقرار بخش زیادی از تیم‌ها و استارتاپ‌های فعال است. با آغاز این مرحله از توسعه، مرکز شتابدهی خدمات خود را با تمرکز بیشتر و دسترسی آسان‌تر برای استارتاپ‌های مستقر در این فضا ارائه خواهد کرد. یکی از شتابدهنده ها این کارخانه، میزبان ۱۲۰ تیم استارتاپی بود که از این بین ۲۸ تیم توانسته‌اند دوره شتابدهی را کامل بگذرانند شاخص‌ترین استارتاپ‌های شتابدهی شده استارتاپی بود که در دوران کرونا، موفق شد به بیش از سه میلیون دانش‌آموز آموزش‌های حوزه سلامت ارائه دهد. تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان از ابتدای تاسیس مرکز شتابدهی بروی استارتاپ‌ها سرمایه گذاری و تا امروز بیش از ۲۰۰ رویداد و کارگاه آموزشی برگزار شده است.

این شتابدهنده از سال ۱۳۹۷ با هدف شتابدهی به استارتاپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت خود را آغاز و در سه سال اولیه فعالیت خود بیش از ۴۲ استارتاپ را جذب و سرمایه گذاری کرد. اساسا مدل شتابدهی مبتنی برای مدل استارتاپ استودیو و کشف نیاز‌های بازار صورت می‌گیرد.

از اواخر سال ۱۴۰۰ با راه اندازی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز، این شتابدهنده به عنوان بهره بردار فضا، مدلی جدید از شتابدهی را آغاز کرد. در این مدل تمامی تیم‌های پذیرش شده وارد مرحله پیش شتابدهی شده و پس از برگزاری جلسات متعدد منتورینگ با رسیدن به شاخص‌های ارزیابی تعیین شده وارد مرحله شتابدهی و پس از آن پساشتابدهی می‌شوند.





خدمات مرکز شتابدهی با تمرکز بر حمایت از تیم‌های مستقر در کارخانه گسترش یافته است، این خدمات شامل مشاوره تخصصی، توانمندسازی، برگزاری رویداد‌های آموزشی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ایجاد ارتباط با شبکه سرمایه‌گذاران است و با هدف تقویت مسیر رشد و توسعه استارتاپ‌ها در حال اجراست.

این مرکز شتابدهی با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و در تعامل با بخش‌های مختلف کارخانه، در تلاش است تا مسیر رشد، تجاری‌سازی و تثبیت استارتاپ‌ها را هموارتر سازد.