پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور انگلیس اظهارات ایلان ماسک را شنیع و زننده دانست و گفت: چه یک دولت متخاصم باشید و چه یک میلیاردر متخاصم، هیچ کس نمیتواند دموکراسی بریتانیا را زیر سوال برد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در ادامه واکنشها به اظهارات ایلان ماسک مشاور سابق ترامپ و میلیاردر صاحب شبکه ایکس، مبنی بر ضرورت انحلال پارلمان انگلیس و تغییر دولت این کشور، شعبانه محمود در حالی که تلاش کرد جامعه انگلیس را آرام و متنوع معرفی کند افزود: گروههای راست افراطی از ناآرامیها بهره میبرند.
ایلان ماسک در تجمع روز شنبه گروههای راست افراطی در سخنرانی اش که بصورت ویدئویی برای این جمع از آنچه مهاجرت کنترل نشده به بریتانیا خواند انتقاد کرد و افزود: "چه خشونت را انتخاب کنید چه نکنید، خشونت به سراغ شما میآید. بنا بر این یا باید مبارزه کنید یا بمیرید.
اظهارات ایلان ماسک واکنشهای گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای انگلیس داشته است و بسیاری آن را مداخله جویانه و تحریک آمیز دانستند.
اد دیوی، رهبر لیبرال دموکرات در مصاحبه با بی بی سی گفته «او از زبان معقولی استفاده نمیکند، او عمیقاً غیرمسئول و عمیقاً خطرناک است.»
رهبر سومین حزب بزرگ انگلیس پیشتر نیز گفته بود دموکراسی بریتانیا «بسیار ارزشمندتر از آن است که بازیچه دست اربابان فناوری خارجی باشد».
وی افزود: «ایلان ماسک به مردم بریتانیا یا حقوق ما اهمیتی نمیدهد. او فقط به خودش و غرورش اهمیت میدهد.»
ایلان ماسک هم در واکنش گفته بود اد دیوی «یک بزدل بزدل» است.