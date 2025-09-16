پخش زنده
طرح تعویض رایگان بخاری های قدیمی با بخاری های هوشمند دارای بازده بالا برای خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی در بخش کدکن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار کدکن گفت: طرح تعویض بخاری های فرسوده با هدف ارتقای ایمنی، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش حوادث ناگوار ناشی از بخاری های فرسوده در این بخش اجرا می شود.
محمد جهانشیری افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در مرحله اول تعداد ۱۰۰۰ دستگاه بخاری قدیمی تعویض خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از این طرح، ادارات و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در بخش کدکن هستند که اشتراک گاز آنان به صورت رسمی ثبت شده است.
بخشدار کدکن گفت: این خانواده ها با تحویل بخاری قدیمی خود، یک بخاری هوشمند و ایمن دریافت می کنند. حمل، نصب و راه اندازی بخاری های جدید نیز به طور کامل توسط پیمانکار طرح و به صورت رایگان انجام میشود.
جهانشیری افزود: بخاری های هوشمند جدید از ویژگی های ایمنی پیشرفته و بازده حرارتی بالاتری برخوردارند که موجب کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف انرژی می شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در کاهش مصرف گاز و پیشگیری از مسمومیت های گازگرفتگی، ادامه داد: این اقدام با پیگیری و مساعدت شرکت گاز استان خراسان رضوی و همکاری ادارات گاز، کمیته امداد و بهزیستی شهرستان تربت حیدریه به صورت آزمایشی تنها در بخش کدکن این شهرستان انجام شده است و امیدواریم در مرحله های بعدی شاهد تمدید و گسترش آن باشیم.