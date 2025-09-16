معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، گفت: سال تحصیلی پردیس از نوزدهم مهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعید بنازاده در گفتگوی بخش خبری ۲۰ سیما با اشاره به تأخیر سازمان سنجش در اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان، گفت: براساس برنامه‌ریزی 29 شهریور آغاز سال تحصیلی در نظر گرفته شده بود که به دلیل تأخیر در اعلام نتایج، شروع کلاس‌ها از نوزدهم مهر شروع می شود.

او پذیرش در مقطع کارشناسی را براساس سوابق تحصیلی برشمرد و افزود: در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز پذیرش با شرکت در آزمون سراسری انجام می شود.

بنازاده خاطرنشان کرد: رشته های مهندسی رایانه، صنایع، مکانیک، هوافضا و عمران در مقطع کارشناسی ارائه می شوند.

او گفت: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته های مدیریت و خوردگی امسال پذیرش خواهند داشت و از سال آینده امیدواریم رشته اقتصاد را هم در مقطع کارشناسی برای متقاضیان ارائه کنیم.

معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به استقبال دانشجویان، گفت: تاکنون بیش از هفتصد دانشجوی کارشناسی، حدود هزار و هشتصد دانشجوی کارشناسی ارشد و پنجاه دانشجوی دکتری تاکنون از پردیس فارغ‌التحصیل شده‌اند و بسیاری از آنان در شرکت‌ها و مراکز علمی معتبر کشور مشغول به کار هستند.

بنازاده با اشاره به مشوق‌های آموزشی، گفت: دانشجویانی که سه سال پایانی تحصیل خود را در کیش سپری کنند شامل تخفیف ۳۰ درصدی شهریه می شوند و دانشجویان ممتاز نیز با معدل بالای ۱۷ نیز تخفیف ۲۰ درصدی در شهریه کسب می کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، گفت: در هر ترم حدود ۳۰ استاد در این مرکز تدریس می‌کنند و ۱۰ نفر از آنان ساکن کیش و ۲۰ نفر هم پروازی از دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه‌های تراز اول کشور با پردیس همکاری دارند.

سعید بنازاده، گفت: امیدواریم دانشجویان سال تحصیلی جدید را با موفقیت، نشاط و کیفیت تحصیلی آغاز کنند.