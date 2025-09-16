به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون به ظن حمل قاچاق مشکوک شدند و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی انجام شده، بیش از ۷۱ هزار قلم انواع پوشاک، لوازم صنعتی و الکتریکی خارجی فاقد مجوز گمرکی و قاچاق به ارزش ۴۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در این خصوص یک متهم که قصد انتقال این محموله کالای قاچاق از شرق کشور به استان‌های مرکزی را داشت دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.

سردار نگهبان ادامه داد: پلیس یزد طرح‌های ویژه‌ای را برای مبارزه با قاچاق کالا در دست اقدام دارد و در این راستا ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد کشفیات بسیار خوبی را داشته است.