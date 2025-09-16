به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مشیری امروز در چهل و دومین نشست هماهنگی ستاد امنیت غذایی گفت: هم اکنون ۴۰ درصد خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت توافقی و ۶۰ درصد به صورت نقدی انجام می‌شود و پیش از این حدود ۹۰ درصد خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت توافقی انجام می‌شد.

وی، گفت: در صورت درخواست بخش خصوصی و تایید معاونت امور تولیدات دامی، سهم خرید توافقی نهاده‌های دامی در بازارگاه را به ۳۰ درصد و یا کمتر کاهش و سهم خرید نقدی را به ۷۰ درصد یا بیشتر افزایش می دهیم.

مشیری، افزود: اگر خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت ۱۰۰ درصد نقدی صورت گیرد، احتمال دارد قدرت خرید از تولیدکنندگان فاقد منابع مالی و یا سرمایه کافی گرفته شود، اما برای مرحله گذار از کمبود‌ها راهگشا خواهد بود.