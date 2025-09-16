مبارزه با مواد مخدر از رویکرد صرف مقابلهای خارج شود
استاندار خراسان جنوبی گفت: مبارزه با مواد مخدر از رویکرد صرف مقابلهای خارج شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، هاشمی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر باید از رویکرد صرف مقابلهای خارج شود، خاطرنشان کرد: باید در کنار کشفیات و برخورد با قاچاقچیان، به کاهش تقاضای مواد مخدر در جامعه نیز توجه ویژه داشته باشیم.
وی تأکید کرد: برای این کار باید اقدامات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به عنوان اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار افزود: برای کاهش تقاضا، لازم است فضاهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی مناسب برای جوانان و نوجوانان فراهم گردد تا آنها از مسیرهای انحرافی دور بمانند.
هاشمی گفت: آموزش در مدارس، تقویت نظارتهای خانوادگی و ایجاد محیطهای مناسب برای رشد و پرورش جوانان در جوامع محلی از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاریهای بینبخشی در بحث مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: نهادها و ارگانهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، بسیج، آموزش و پرورش، رسانهها و شهرداریها باید در این عرصه با هم همگام شوند.
به گفته استاندار؛ هیچکدام از دستگاهها نمیتوانند بهتنهایی در برابر این معضل اجتماعی پیروز شوند.
هاشمی با اشاره به نقش برجسته رسانهها در آگاهیبخشی به مردم گفت: صدا و سیما و رسانههای محلی باید برای اطلاعرسانی و فرهنگسازی در خصوص خطرات مواد مخدر بیشتر از گذشته تلاش کنند.
به گفته وی؛ پخش برنامههای آموزشی و آگاهیبخش میتواند به پیشگیری از اعتیاد کمک شایانی کند.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه ویژه به مناطق روستایی و محلهها اشاره کرد و افزود: در این مناطق باید امکانات فرهنگی و ورزشی ایجاد شود تا جوانان از محیطهای سالم بهرهمند شوند، شهرداریها و دهیاریها میتوانند در این زمینه نقش بسیار مؤثری ایفا کنند.
هاشمی با اشاره به اهمیت مراقبت از خانوادهها در پیشگیری از اعتیاد در نسل جوان، تأکید کرد: خانوادهها باید مراقب رفتار فرزندان خود باشند و از طرفی آموزش و پرورش نیز باید برنامههای آموزشی ویژهای را در این زمینه در مدارس و در کنار والدین برگزار کند.
در پایان این جلسه از زحمات محمدرضا حسنیمقدم، رئیس سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی قدردانی و محمودرضا روحانی فر به عنوان سرپرست جدید این شورا معرفی شد.