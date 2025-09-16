گروهی از بازماندگان قربانیان کشتار صبرا وشتیلا در یکی از گور‌های دسته جمعی این فاجعه در اردوگاه آوارگان فلسطینی صبرا و شتیلا در مراسم چهل و سومین سالگرد این فاجعه حضور یافتند.

چهل و سومین سالگرد کشتار صبرا و شتیلا در لبنان

ام محمد که پانزده نفر از خویشاوندانش را در کشتارجمعی صبرا وشتیلا از دست داده هنوز این فاجعه را فراموش نکرده است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، گروهی از بازماندگان قربانیان کشتار صبرا و شتیلا دریکی از گورهای دسته جمعی این فاجعه در اردوگاه آوارگان فلسطینی صبرا و شتیلا درمراسم چهل وسومین سالگرد این فاجعه حضور یافتند.ام محمد که پانزده نفر از خویشاوندانش را در کشتارجمعی صبرا وشتیلا از دست داده هنوز این فاجعه را فراموش نکرده است.

چهل وسه سال پیش آمریکا و برخی دولتهای اروپایی با زمینه سازی خروج مبارزان مسلح فلسطینی از اردوگاههای آوارگان فلسطینی زمینه کشتا ربیش از پنج هزار نفر را درصبرا وشتیلا در بخش جنوبی بیروت فراهم کردند.

فیلیپ حبیب ، وزیرخارجه وقت آمریکا ، به یاسرعرفات ، رهبرسازمان آزادیبخش فلسطین ، وعده داده بود اگر مبارزان مسلح فلسطینی سلاح خود را تحویل ارتش لبنان دهند امنیت اردوگاههای فلسطینی تامین خواهد شد.

با گذشت چهل وسه سال از فاجعه کشتارصبرا وشتیلا سرنوشت هزاران لبنانی وفلسطینی همچنان نامشخص است .



سمیرجعجع ، رئیس کنونی حزب مسیحی افراطی قوات لبنانیه ، سرکرده نیروهای پیاده نظام مزدور رژیم صهیونیستی درفاجعه صبرا وشتیلا بود .

جعجع این روزها از ضرورت خلع سلاح حزب الله سخن می گوید .