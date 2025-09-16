پخش زنده
تیمهای سمنان، بردسکن خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه به نیمه نهایی مسابقات هاکی سالنی نونهالان زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هاکی سالنی نونهالان زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه با برگزاری ۱۸ بازی در روز دوم به پایان رسید و تیمهای سمنان، بردسکن خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه به نیمه نهایی راه یافتند. تیمهای یزد، لرستان، فارس و اردبیل نیز برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم رقابت خواهند کرد.
نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
مرحله گروهی:
آذربایجان شرقی ۰-۰ بردسکن
همدان ۰-۰ اصفهان
کرمانشاه ۲-۱ سمنان
خوزستان ۰-۰ قم
گیلان ۰-۰ آذربایجان غربی
فارس ۰-۰ اردبیل
یزد ۲-۰ تهران
لرستان۲ -۰ کهک قم
بردسکن ۳-۰ همدان
اصفهان ۱-۰ مازندران
کرمانشاه ۱-۰ خوزستان
قم ۰-۰ کهگیلویه و بویراحمد
فارس ۰-۰ گیلان
اردبیل ۳-۰ زنجان
مرحله حذفی:
یزد ۱-۱ اصفهان (شوت اوت اصفهان)
بردسکن ۰-۰ لرستان (شوت اوت بردسکن)
کرمانشاه ۲-۰ فارس
سمنان ۱-۰ اردبیل
دیدارهای نیمه نهایی، رده بندی و نهایی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور برگزار می شود.