به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هاکی سالنی نونهالان زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه با برگزاری ۱۸ بازی در روز دوم به پایان رسید و تیم‌های سمنان، بردسکن خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه به نیمه نهایی راه یافتند. تیم‌های یزد، لرستان، فارس و اردبیل نیز برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم رقابت خواهند کرد.

نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

آذربایجان شرقی ۰-۰ بردسکن

همدان ۰-۰ اصفهان

کرمانشاه ۲-۱ سمنان

خوزستان ۰-۰ قم

گیلان ۰-۰ آذربایجان غربی

فارس ۰-۰ اردبیل

یزد ۲-۰ تهران

لرستان۲ -۰ کهک قم

بردسکن ۳-۰ همدان

اصفهان ۱-۰ مازندران

کرمانشاه ۱-۰ خوزستان

قم ۰-۰ کهگیلویه و بویراحمد

فارس ۰-۰ گیلان

اردبیل ۳-۰ زنجان

مرحله حذفی:

یزد ۱-۱ اصفهان (شوت اوت اصفهان)

بردسکن ۰-۰ لرستان (شوت اوت بردسکن)

کرمانشاه ۲-۰ فارس

سمنان ۱-۰ اردبیل

دیدار‌های نیمه نهایی، رده بندی و نهایی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور برگزار می شود.