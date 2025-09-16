به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» و با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از دانش آموزان نخبه کشور، بعد از ظهر امروز (سه شنبه، ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به شرکت دانش آموزان نخبه کشور در این رویداد که قرار است به ۵ طرح برتر، جوایزی داده شود، گفت: مردمی سازی، شفاف سازی، کارآمدسازی و هوشمندسازی ۴ رویکرد رئیس مجلس از ابتدای دوره یازدهم بوده است.

نگاهداری در ادامه با بیان اینکه هیچ مجلسی در دنیا به اندازه مجلس شورای اسلامی از سازوکارهای مشارکتی برای برگزاری رویدادهای نقش آفرین جهت استفاده از ظرفیت دانش آموزان استفاده نکرده است، گفت: مجلس ایران یکی از پیشروترین مجالس دنیا در اخذ نظرات صاحبنظران، پژوهشگران و نخبگان است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف این رویداد عنوان کرد: نخبه بودن صرفا یک استعداد فردی نیست بلکه به معنای توانایی حل مسائل جامعه است. نخبه بودن یعنی میان آرمان هایی که در ذهن وجود دارد با واقعیات جامعه اتصال و ارتباط برقرار شود و در نهایت به راه حل های درست، رسید.

وی در ادامه نخبه بودن را به معنای احساس مسئولیت در قبال جمهوری اسلامی، خانواده و اطرافیان جهت حل مشکلات دانست و افزود: همگان با واژه هایی از قبیل بهره هوشی، استعداد فردی و هوش اجتماعی آشنایی هستند. در این میان باید دانست که بهره هوشی به تنهایی برای کمک به کشور کافی نیست بلکه در کنار آن هوش اجتماعی نیز مهم است و دانش آموزان باید بتوانند با استفاده از این دو ظرفیت، گروه هایی را برای حل مشکلات کشور ایجاد کنند.

نگاهداری در ادامه استفاده از بهره هوشی در کنار هوش اجتماعی را نیز برای ایجاد جایگاه شغلی مناسب مهم دانست و افزود: در کنار این دو گزینه ضریب شرافت نیز برای پیشرفت کشور بسیار مهم است که به افراد اخلاق و معنویت می دهد. ضریب شرافت است که باعث می شود بهره هوشی و هوش اجتماعی برای توسعه این سرزمین با نقش آفرینی در مسیر درست استفاده شود. ضریب شرافت مانع از وطن فروشی می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با بیان اینکه دانش آموزان نخبه ای که امروز اینجا حضور دارند بر مسائل حکمرانی کشور تسلط یافته و به صورت گروهی برای مشکلات کشور، ارائه راهکار داده اند، گفت: دانش آموزانی که امروز اینجا حضور دارند از هر سه مقوله بهره هوشی، هوش اجتماعی و ضریب شرافت برخوردارند.

وی در ادامه با بیان اینکه تمرین حل مسأله باید به صورت مستمر به علاقمندان نخبه آموزش داده شود، یادآور شد: استعدادهای درخشان این مملکت باید درگیر حکمرانی شوند. امروز حکمرانی از پیچیده ترین علوم دنیاست و نخبگان باید برای آینده هر کشور شناسایی شوند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این رویداد را حاوی یک پیام برای مسئولان جهت اعتماد به نوجوانان نخبه کشور دانست و گفت: امیدوارم ما میراث دار خوبی برای تمدن ۷هزار ساله ایران باشیم تا هیچ جوانی ناچار به چشیدن درد غربت نباشد.