بیش از ۱۰۴ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در استان البرز اصلاح و توسعه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به طول ۱۰۴ هزار و ۲۹۳ متر طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: ۳۶ هزار و ۸۰۶ متر توسعه شبکه، ۵۳ هزار و ۶۸۵ متر در قالب اصلاح شبکه توزیع و ۱۳ هزار و ۸۰۲ متر لوله گذاری برای توسعه خط انتقال سطح استان، اجرا شده است.

نامداری با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای مدیریت تنش آبی در سطح استان گفت: این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین در مناطق مختلف استان صورت گرفته است.